Ролан Гаррос. Тим стал участником 1/8 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 27-летний австриец(3) одержал победу над 21-летним норвежцем(25), занимающим в рейтинге ATP 25-е место, со счетом 6:4, 6:3, 6:1.Матч продолжался 2 часа 15 минут. Тим взял шесть подач Рууда и не удержал одну свою. Доминик выполнил пять эйсов и допустил две двойные ошибки, а Каспер избежал ошибок на подаче и один раз подал навылет. Ранее теннисисты не встречались.В четвертом круге соперником Тима будет либо швейцарец Стэн Вавринка (16), либо француз Хьюго Гастон (WC).Доминик Тим (Австрия, 3) – Каспер Рууд (Норвегия, 25) – 6:4, 6:3, 6:1