Ролан Гаррос. Джокович - Беранкис: обзор матча второго круга (видео)

Вчера, 18:41 188 | Теннис / Видео

Новак Джокович (№1 ATP) в матче второго круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros разгромил литовца Ричардаса Беранкиса (№66 ATP) со счетом



Лидер посева, сербский теннисист(№1 ATP) в матче второго круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros разгромил литовца(№66 ATP) со счетом 6:1, 6:2, 6:2 . Для победы Новаку потребовался 1 час 23 минуты.