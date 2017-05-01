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Ролан Гаррос. Джокович - Беранкис: обзор матча второго круга (видео)
Лидер посева, сербский теннисист Новак Джокович (№1 ATP) в матче второго круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros разгромил литовца Ричардаса Беранкиса (№66 ATP) со счетом 6:1, 6:2, 6:2. Для победы Новаку потребовался 1 час 23 минуты.

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