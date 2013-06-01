Ролан Гаррос. Джокович, Хачанов и Димитров прошли в третий круг и другие результаты

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000

Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Лидер посева, первая ракетка мира 33-летний сербне испытал проблем в матче против 30-летнего литовца, занимающего в мировом рейтинге 66-е место. Для победы со счетом 6:1, 6:2, 6:2 Новаку потребовался 1 час 23 минуты.Джокович реализовал шесть брейк-пойнтов из семи и не позволил Беранкису сделать ни одного брейка из двух возможных. Новак выполнил десять эйсов, 25 виннерсов и допустил одну двойную и 14 невынужденных ошибок. Беранкис ни разу не подал навылет, активно выиграл 14 розыгрышей и допустил одну двойную и 25 невынужденных ошибок.В третьем круге соперником Джоковича будет lucky loser - колумбиец Даниэль Элаи Галан, который выбил из борьбы американца тенниса Сандгрена - 6:2, 6:2, 6:3.Новак Джокович (Сербия, 1) – Ричардас Беранкис (Литва) – 6:1, 6:2, 6:2Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Денис Шаповалов (Канада, 9) - 7:5, 6:7(5), 6:3, 3:6, 8:6Карен Хачанов (Россия, 15) – Иржи Веселы (Чехия) – 6:1, 6:7(4), 7:6(7), 7:6(2)Григор Димитров (Болгария, 18) – Андрей Мартин (Словакия) – 6:4, 7:6(5), 6:1Кристьян Гарин (Чили, 20) – Марк Полманс (Австралия, ДД) – 6:7(5), 6:2, 7:6(3), 6:4Пабло Карреньо-Буста (Испания, 17) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:2, 6:1Мартон Фучович (Венгрия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 7:6, 6:3, 7:5Тьяго Монтейро (Бразилия) – Маркос Гирон (США) – 7:6(5), 6:4, 6:1Даниэль Альтмайер (Германия, Q) – Ян Леннард Штруфф (Германия, 30) – 6:3, 7:6(4), 6:3Даниэль Элаи Галан (Колумбия, LL) – Теннис Сандгрен (США) – 6:2, 6:2, 6:3