Ролан Гаррос. Костюк и Саснович в паре вышли во второй круг

Вчера, 16:46 191 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Марта Костюк со своей напарницей из Беларуси Александрой Саснович стартовали с победы над дуэтом, посеянным под 11-м номером, в составе чешки Люси Градецкой и словенки Андреи Клепач со счетом 6:4, 6:1.



За 1 час 1 минуту игрового времени Костюк и Саснович взяли шесть подач соперниц и упустила две своих. Эйсов в матче не было, при этом Марта и Александра совершили шесть двойных ошибок, а Градецка и Клепач – три.



Во втором круге соперницами Костюк и Саснович будут бельгийка Кирстен Флипкенс и россиянка Анастасия Павлюченкова, который победили украино-канадскую пару Катерина Бондаренко /Шарон Фишман – 6:4, 6:1.