Ролан Гаррос. Елена Остапенко – Каролина Плишкова: обзор матча второго круга (видео)

Вчера, 16:29 146 | Теннис / Видео

Каролина Плишкова (№4 WTA) в матче второго круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros потерпела поражение от представительницы Латвии Елены Остапенко (№43 WTA). Поединок продолжался 1 час 9 минут и завершился в пользу Остапенко со счетом



Чешская теннисистка(№4 WTA) в матче второго круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros потерпела поражение от представительницы Латвии(№43 WTA). Поединок продолжался 1 час 9 минут и завершился в пользу Остапенко со счетом 6:4, 6:2