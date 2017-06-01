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Ролан Гаррос. Вторая сеяная Каролина Плишковв проиграла Елене Остапенко в третьем круге
Ролан Гаррос. Вторая сеяная Каролина Плишковв проиграла Елене Остапенко в третьем кругеВ Париже (Франция) на турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга

Четвертая ракетка мира, 28-летняя чешка Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером, потерпела поражение от 23-летней Елены Остапенко из Латвии, занимающей в мировом рейтинге 43-е место. Поединок продолжался 1 час 9 минут и завершился в пользу латышки со счетом 6:4, 6:2.

Плишкова взяла две подачи Остапенко и упустила пять своих. Соперницы выполнили по два эйса, при это Каролина допустила четыре двойные ошибки, а Елена – две.
Отметим, что в прошлом году на «Ролан Гаррос» Плишкова выбыла из борьбы в третьем круге. А ее лучший результат в Париже – полуфинал в 2017 году.

В третьем круге соперницей Остапенко будет или американка Слоан Стивенс (29), или испанка Паула Бадоса.

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участниц.
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 6:4, 6:2
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