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Ролан Гаррос. Элина Свитолина – Рената Сарасуа: обзор матча второго круга (видео)
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) в матче второго круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (№178 WTA) со счетом 6:3, 0:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 35 минут.

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