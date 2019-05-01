Ролан Гаррос. Элина Свитолина – Рената Сарасуа: обзор матча второго круга (видео)

Сегодня, 12:02 0 | Теннис / Видео

Элина Свитолина (№5 WTA) в матче второго круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (№178 WTA) со счетом



Украинская теннисистка(№5 WTA) в матче второго круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros обыграла мексиканку(№178 WTA) со счетом 6:3, 0:6, 6:2 . Матч продолжался 1 час 35 минут.