Ролан Гаррос. Надаль, Тим и Вавринка прошли в третий круг и другие результаты

Сегодня, 19:02 0 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

ействующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 34-летний испанец Рафаэль Надаль (2) разгромил 25-летнего американца Маккензи Макдональда (SR), занимающего в мировом рейтинге 236-ю строчку, со счетом 6:1, 6:0, 6:3.



За 1 час 40 минут, проведенные на корте, Надаль реализовал семь брейк-пойнтов из восьми и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Теннисисты по разу подали навылет, при этом Рафаэль допустил четыре двойные ошибки, а Маккензи – две. Между собой теннисисты играли впервые.



За выход в 1/8 финала Надаль сыграет с победителем матча Кеи Нишикори (Япония) – Стефано Травалья (Италия).



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участников.

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Маккензи Макджональд (США, SR) – 6:1, 6:0, 6:3

Доминик Тим (Австрия, 3) – Джек Сок (США, Q) – 6:1, 6:3, 7:6(6)

Тейлор Фритц (США, 27) – Раду Албот (Молдова) – 6:3, 6:2, 6:4



Стэн Вавринка (Швейцария, 16) – Доминик Кёпфер (Германия) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1

Хьюго Гастон (Франция, WC) – Йосихито Нисиока (Япония) – 6:4, 7:6(4), 3:6, 6:2



Себастьян Корда (США, Q) – Джон Иснер (США, 21) – 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:3, 6:1, 6:0



Диего Шварцман (Аргентина, 12) – Лоренцо Джустино (Италия, Q) – 6:1, 7:5, 6:0

Норберт Гомбош (Словакия) – Юрий Родионов (Австрия, Q) – 6:2, 2:6, 7:6(4), 6:4 В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.ействующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 34-летний испанец(2) разгромил 25-летнего американца(SR), занимающего в мировом рейтинге 236-ю строчку, со счетом 6:1, 6:0, 6:3.За 1 час 40 минут, проведенные на корте, Надаль реализовал семь брейк-пойнтов из восьми и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Теннисисты по разу подали навылет, при этом Рафаэль допустил четыре двойные ошибки, а Маккензи – две. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в 1/8 финала Надаль сыграет с победителем матча Кеи Нишикори (Япония) – Стефано Травалья (Италия).Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Маккензи Макджональд (США, SR) – 6:1, 6:0, 6:3Доминик Тим (Австрия, 3) – Джек Сок (США, Q) – 6:1, 6:3, 7:6(6)Тейлор Фритц (США, 27) – Раду Албот (Молдова) – 6:3, 6:2, 6:4Стэн Вавринка (Швейцария, 16) – Доминик Кёпфер (Германия) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1Хьюго Гастон (Франция, WC) – Йосихито Нисиока (Япония) – 6:4, 7:6(4), 3:6, 6:2Себастьян Корда (США, Q) – Джон Иснер (США, 21) – 6:4, 6:4, 2:6, 6:4Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:3, 6:1, 6:0Диего Шварцман (Аргентина, 12) – Лоренцо Джустино (Италия, Q) – 6:1, 7:5, 6:0Норберт Гомбош (Словакия) – Юрий Родионов (Австрия, Q) – 6:2, 2:6, 7:6(4), 6:4