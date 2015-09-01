Ролан Гаррос. Сестры Киченок не пробились во второй круг

Сегодня, 18:36 0 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.



Посеянные под 15-м номером украинки Людмила Киченок (№42 WTA в парном разряде) и Надежда Киченок (46) проиграли россиянке Варваре Грачевой и итальянке Ясмине Паолини. Матч продолжался 2 часа 6 минут и завершился в пользу Грачевой и Паолини со счетом 6:3, 4:6, 6:4.



Людмила и Надежда взяли семь подач соперниц, два раза подали навылет и совершили девять двойных ошибок. На счету победительниц восемь брейков и четыре двойные ошибки при отсутствии эйсов.



