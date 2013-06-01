Ролан Гаррос. Азаренко зачехлила ракетку во втором круге и другие результаты

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.14-я ракетка мира, 31-летняя белоруска, посеянная под десятым номером, потерпела разгромное поражение от 26-летней словачки, занимающей в рейтинге WTA 161-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 42 минуты и завершился в пользу словачки со счетом 6:2, 6:2.Азаренко не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти имевшихся, в то время, как Шмидлова реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных. На счету Виктории два эйса и одна двойная ошибка, а ее соперница ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.В третьем круге соперницей Шмидловой будет представительница Аргентины(Q), которая переиграла(23) из Каазахстана – 6:3, 1:6, 6:2.Анна Шмидлова (Словакия, SR) – Виктория Азаренко (Беларусь, 10) – 6:2, 6:2Надия Подороска (Аргентина (Q) - Юлия Путинцева (Казахстан, 23) – 6:3, 1:6, 6:2Кики Бертенс (Нидерланды, 5) – Сара Эррани (Италия, Q) – 7:6, 3:6, 9:7Катержина Синякова (Чехия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 6:4Эжени Бушар (Канада, WC) – Дарья Гаврилова (Австралия, SR) – 5:7) – 5:7, 6:3Ига Свёетек (Польша) – Се Сувей (Китайский Тайбэй) – 6:1, 6:4