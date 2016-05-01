Ролан Гаррос. Джокович, Берреттини и Лайович вышли во второй раунд, Поспишил и Кольшрайбер покидают турнир

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000

Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Лидер посева и первая ракетка мира, 33-летний сербодержал победу в трех партиях над 22-летним шведом, занимающим в мировом рейтинге 80-е место, со счетом 6:0, 6:2, 6:3.За 1 час 38 минут проведенные на корте, Джокович сделал девять брейков и упустил две своих подачи. Новак выполнил два эйса и допустил две двойные ошибки. Имер также два раза подал навылет, но совершил пять двойных ошибок. Ранее теннисисты не встречались.За выход в третий раунд соревнований Джокович сыграет либо с Ричардасом Беранкисом из Литвы, либо с боливийцем Уго Дельеном.Новак Джокович (Сербия, 1) – Микаэль Имер (Швеция) – 6:0, 6:2, 6:3Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:4, 6:4, 7:6Маттео Берреттини (Италия, 7) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:3, 6:1, 6:3Кристьян Гарин (Чили, 20) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:4, 4:6, 6:1, 6:4Марк Поманс (Австралия, LL) – Уго Умбер (Франция) – 6:2, 6:2, 3:6, 6:3Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Гарол Майо )Франция, WC) – 7:6, 6:3, 7:5Душан Лайович (Сербия, 22) – Джанлука Маджер (Италия) – 6:4, 7:6, 4:6, 6:1Кевин Андерсен (ЮАР, SR) – Ласло Джере (Сербия) – 6:2, 6:3, 6:4