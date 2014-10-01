На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Бьелла. Марченко – Истомин: обзор матча первого круга (видео)
Украинский теннисист Илья Марченко (№210 ATP) в матче первого круга на турнире ATP Challenger Tour - Biella Challenger 2020 в Бьелле (Италия) потерпел поражение от представителя Узбекистана Дениса Истомина (№169 ATP). Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу Истомина со счетом 7:6(0), 6:2.
[media=[media=https://www.youtube.com/watch?v=Pd2LuKMqL9Y]]
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Илья Марченко потерпел поражение на старте челленджера в Италии
Илья Марченко проиграл на старте «челенджера» в Колумбусе
Марченко потерпел поражение на старте челленджера в Ренне
Илья Марченко проиграл на старте челленджера в Южной Корее
US Open. Циципас - Рублев: обзор матча первого круга (Видео)
Илья Марченко стартовал с победы на «челленджере» в Шербуре
Илья Марченко стартовал с победы на «челленджере» во Франции
Тайбэй. Илья Марченко проиграл на старте
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Ролан Гаррос. Джокович, Берреттини и Лайович вышли во второй раунд, Поспишил и Кольшрайбер покидают турнир
Бьелла. Марченко – Истомин: обзор матча первого круга (видео)
Илья Марченко потерпел поражение на старте челленджера в Италии
Ролан Гаррос. Марта Костюк выбыла в первом круге и другие результаты
Ролан Гаррос. Серена Уильямс – Кристи Анн: обзор матча первого круга (видео)
Бьелла. Марченко – Истомин: обзор матча первого круга (видео)
Ролан Гаррос. Серена Уильямс – Кристи Анн: обзор матча первого круга (видео)
Ролан Гаррос. Тим - Чилич: обзор матча первого круга (видео)
Ролан Гаррос. Надаль - Гермасимов: обзор матча первого круга (видео)
Церемония награждения «Тампы» после завоевания Кубка Стэнли (Видео)

Последние новости спорта

19:20

Ролан Гаррос. Джокович, Берреттини и Лайович вышли во второй раунд, Поспишил и Кольшрайбер покидают турнир 74 | Теннис

18:45

Мик Шумахер отреагировал на предстоящее участие в свободных заездах Формулы-1 79 | Формула-1

18:30

Феттель поддержал решение снять с Хэмилтона штрафные баллы 110 | Формула-1

18:23

Немецкий врач Марк Шмидт признался, что давал спортсменам допинг 86 | Новости спорта

18:06

Бьелла. Марченко – Истомин: обзор матча первого круга (видео) 93 | Теннис / Видео

17:58

Илья Марченко потерпел поражение на старте челленджера в Италии 96 | Теннис

15:06

Ролан Гаррос. Марта Костюк выбыла в первом круге и другие результаты 165 | Теннис

14:38

Теофимо Лопес: Бой с Ломаченко не продлится 3 раунда. Поставлю на это деньги 173 | Бокс

14:28

Бывшие гонщики Ф1 не увидели у Мика Шумахера таланта его отца 156 | Формула-1

14:13

Претендент для Лопеса или Ломаченко определится в андеркарде вечера Усик–Чисора 142 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Бьелла. Марченко – Истомин: обзор матча первого круга (видео)

Ролан Гаррос. Серена Уильямс – Кристи Анн: обзор матча первого круга (видео)

Ролан Гаррос. Тим - Чилич: обзор матча первого круга (видео)

Ролан Гаррос. Надаль - Гермасимов: обзор матча первого круга (видео)

Церемония награждения «Тампы» после завоевания Кубка Стэнли (Видео)

Видео из чемпионской раздевалки «Тампы» после победы в финале Кубка Стэнли

НБА. Данки Эдриса Адебайо возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Кубок Стэнли. «Тампа» разгромила «Даллас» в шестом матче финальной серии и стала обладателем трофея (+Видео)
Формула 1. Боттас выиграл Гран-при России
Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Страсбурге
Страсбург. Свитолина обыграла Соболенко и вышла в финал
Итальянец Филиппо Ганна – чемпион мира в «разделке»; Кононенко – 33-й (+Видео)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2020 (590)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)
Май 2020 (435)
Апрель 2020 (438)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP US Open WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги