Бьелла. Марченко – Истомин: обзор матча первого круга (видео)

Сегодня, 18:06 0 | Теннис / Видео

Илья Марченко (№210 ATP) в матче первого круга на турнире ATP Challenger Tour - Biella Challenger 2020 в Бьелле (Италия) потерпел поражение от представителя Узбекистана Дениса Истомина (№169 ATP). Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу Истомина со счетом

[media=[media=https://www.youtube.com/watch?v=Pd2LuKMqL9Y]]

Украинский теннисист(№210 ATP) в матче первого круга на турнире ATP Challenger Tour - Biella Challenger 2020 в Бьелле (Италия) потерпел поражение от представителя Узбекистана(№169 ATP). Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу Истомина со счетом 7:6(0), 6:2 [media=[media=https://www.youtube.com/watch?v=Pd2LuKMqL9Y]]