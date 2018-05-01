Ролан Гаррос. Серена Уильямс – Кристи Анн: обзор матча первого круга (видео)

Сегодня, 12:27 14 | Теннис / Видео

Серена Уильямс (№9 WTA) в матче первого круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros обыграла свою соотечественницу Кристи Анн (№101 WTA) со счетом





Американская теннисистка(№9 WTA) в матче первого круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros обыграла свою соотечественницу(№101 WTA) со счетом 7:6(2), 6:0