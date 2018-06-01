На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ролан Гаррос. Зверев, Шварцман и Иснер стартовали с побед, Маррей и Шарди проиграли и другие результаты
В Париже (Франция) на турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Седьмая ракетка мира, 23-летний немец Александр Зверев, посеянный под шестым номером, вышел во второй круг после победы над 27-летним австрийцем Деннисом Новаком, занимающим в рейтинге ATP 91-е место, со счетом 7:5, 6:2, 6:4.

За 2 часа 5 минут игрового времени Зверев сделал пять брейков и не удержал одну свою подачу.  На счету победителя десять эйсов и две двойные ошибки, а Новак один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.

Соперник Зверева по второму кругу определится в матче Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Майкл Ммо (США Q).

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участников.
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 6) – Деннис Новак (Австрия) – 7:5, 6:2, 6:4
Диего Шварцман (Аргентина, 12) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:0, 6:1, 6:3
Стэн Вавринка (Швейцария, 16) – Энди Маррей (Великобритания, WC) – 6:1, 6:3, 6:2
Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:4, 7:6, 2:6, 1:6, 14:12
Бенуа Пэр (Франция, 23) – Квон Сон У (Южная Корея) – 7:5, 6:4, 6:4
Борна Чорич (Хорватия, 24) – Норбер Гамбош (Словакия) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4
Марко Чеккинато (Италия, Q) – Алекс де Минор (Австралия, 25) – 7:6, 6:4, 6:0
Джон Иснер (США, 21) – Эллиот Беншетри (Франция, WC) – 6:4, 6:1, 6:3
Юрий Родионов (Австрия, Q) – Жереми Шарди (Франция) – 3:6, 4:6, 7:6, 6:4, 10:8
Кеи Нишикори (Япония) – Даниэль Эванс (Великобритания, 32) – 1:6, 6:1, 7:6, 1:6, 6:4
Тейлор Фритц (США, 27) – Томаш Махач (Чехия, Q) – 7:5, 7:6, 1:6, 2:6, 6:3
Себастьян Корда (США, Q) – Андреас Сеппи (Италия) – 6:2, 4:6, 6:3, 6:3
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ролан Гаррос. Александр Зверев стал соперником Джоковича по 1/4 финала и другие результаты
Ролан Гаррос. Джокович, Тим и Александр Зверев вышли в третий круг и другие результаты
Ролан Гаррос. Александр Зверев за 4 часа в пяти сетах одолел Джумхура
Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала
Ролан Гаррос. Новак Джокович стартовал с победы
Ролан Гаррос. Александр Зверев в пяти сетах одолел Хачанова и вышел в 1/4 финала
Александр Зверев вышел во второй круг Australian Open
US Open. Александр Зверев разгромил Полански и вышел во второй круг
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Ролан Гаррос. Зверев, Шварцман и Иснер стартовали с побед, Маррей и Шарди проиграли и другие результаты
Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко потеряли по одной позиции
Рейтинг WTA. Элина Свитолина сохранила пятое место
Ролан Гаррос. Ястремская не прошла во второй круг, Халеп, Азаренко и Гарсия стартовали с побед и другие результаты
Элина Свитолина: Были просто счастливы, что смогли доиграть финал

Последние новости спорта

14:29

Гоночный директор Формулы-1 отреагировал на обвинения со стороны Хэмилтона 29 | Формула-1

14:25

Контрастная реакция Хэмилтона и Риккардо на штрафы в Сочи 37 | Формула-1

14:00

Чарло: Хотел нокаутировать Деревянченко, но и так закрыл ему рот 51 | Бокс

13:38

Чарло после победы над Деревянченко: Головкину было сложнее, я лучший в мире! 51 | Бокс

13:23

Сулейман: Если Ломаченко проиграет Лопесу, то потеряет статус франчайзингового чемпиона. 75 | Бокс

13:12

Арум: Британских трансляторов спросили, есть ли интерес к бою Ломаченко – Лопес, нам ответили: «НЕТ» 62 | Бокс

11:06

Ролан Гаррос. Зверев, Шварцман и Иснер стартовали с побед, Маррей и Шарди проиграли и другие результаты 131 | Теннис

10:25

Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко потеряли по одной позиции 136 | Теннис

10:12

Рейтинг WTA. Элина Свитолина сохранила пятое место 112 | Теннис

09:56

Ролан Гаррос. Ястремская не прошла во второй круг, Халеп, Азаренко и Гарсия стартовали с побед и другие результаты 143 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

НБА. Данки Эдриса Адебайо возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Чарло – Деревянченко: видео боя

Авария Себастьяна Феттеля в квалификации Гран-при России (Видео)

Страсбург. Свитолина - Рыбакина: обзор фінального матча (видео)

Чемпионка мира по велоспорту сорвалась с обрыва во время гонки (Видео)

НБА. Джамал Маррей и Дуайт Ховард возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Страсбург. Свитолина - Тайхман: обзор матча 1/4 финала (видео)



Топ-новости недели

Формула 1. Боттас выиграл Гран-при России
Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Страсбурге
Страсбург. Свитолина обыграла Соболенко и вышла в финал
Итальянец Филиппо Ганна – чемпион мира в «разделке»; Кононенко – 33-й (+Видео)
Голландка ван дер Бреген – чемпионка мира-2020 в индивидуальной гонке с раздельным стартом; Кононенко – 26-я (+Видео)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2020 (557)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)
Май 2020 (435)
Апрель 2020 (438)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP US Open WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги