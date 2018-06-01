Ролан Гаррос. Зверев, Шварцман и Иснер стартовали с побед, Маррей и Шарди проиграли и другие результаты

Сегодня, 11:06 0 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Седьмая ракетка мира, 23-летний немец Александр Зверев, посеянный под шестым номером, вышел во второй круг после победы над 27-летним австрийцем Деннисом Новаком, занимающим в рейтинге ATP 91-е место, со счетом 7:5, 6:2, 6:4.



За 2 часа 5 минут игрового времени Зверев сделал пять брейков и не удержал одну свою подачу. На счету победителя десять эйсов и две двойные ошибки, а Новак один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



Соперник Зверева по второму кругу определится в матче Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Майкл Ммо (США Q).



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участников.

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 6) – Деннис Новак (Австрия) – 7:5, 6:2, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина, 12) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:0, 6:1, 6:3

Стэн Вавринка (Швейцария, 16) – Энди Маррей (Великобритания, WC) – 6:1, 6:3, 6:2

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:4, 7:6, 2:6, 1:6, 14:12

Бенуа Пэр (Франция, 23) – Квон Сон У (Южная Корея) – 7:5, 6:4, 6:4

Борна Чорич (Хорватия, 24) – Норбер Гамбош (Словакия) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Марко Чеккинато (Италия, Q) – Алекс де Минор (Австралия, 25) – 7:6, 6:4, 6:0

Джон Иснер (США, 21) – Эллиот Беншетри (Франция, WC) – 6:4, 6:1, 6:3

Юрий Родионов (Австрия, Q) – Жереми Шарди (Франция) – 3:6, 4:6, 7:6, 6:4, 10:8

Кеи Нишикори (Япония) – Даниэль Эванс (Великобритания, 32) – 1:6, 6:1, 7:6, 1:6, 6:4

Тейлор Фритц (США, 27) – Томаш Махач (Чехия, Q) – 7:5, 7:6, 1:6, 2:6, 6:3

Себастьян Корда (США, Q) – Андреас Сеппи (Италия) – 6:2, 4:6, 6:3, 6:3