Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко потеряли по одной позиции

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Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут замкнул топ-10 рейтинга, поднявшись с 11-й позиции. Остальные теннисисты в первой десятке остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинге серб



Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко потеряли по одной позиции и теперь занимают 184-е и 210-е места соответственно.



Рейтинг ATP от 28.09.2020 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11260 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4).

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5385

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3030

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2665

…

184 (183) – Сергей Стаховский (Украина) – 314

210 (209) – Илья Марченко (Украина) – 255



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира по состоянию на 28 сентября.Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут замкнул топ-10 рейтинга, поднявшись с 11-й позиции. Остальные теннисисты в первой десятке остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинге серб Новак Джокович , опережая Рафаэля Надаля на 1410 очков.Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко потеряли по одной позиции и теперь занимают 184-е и 210-е места соответственно.1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11260 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 98503 (3). Доминик Тим (Австрия) — 91254 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 66305 (5). Даниил Медведев (Россия) — 58906 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 53857 (7). Александр Зверев (Германия) — 46508 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 30309 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 286010 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2665184 (183) – Сергей Стаховский (Украина) – 314210 (209) – Илья Марченко (Украина) – 255