На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко потеряли по одной позиции
Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира по состоянию на 28 сентября.

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут замкнул топ-10 рейтинга, поднявшись с 11-й позиции. Остальные теннисисты в первой десятке остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинге серб Новак Джокович, опережая Рафаэля Надаля на 1410 очков.

Украинские теннисисты Сергей Стаховский  и Илья Марченко потеряли по одной позиции и теперь занимают 184-е и 210-е места соответственно.

Рейтинг ATP от 28.09.2020 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11260 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5385
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3030
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2665

184 (183) – Сергей Стаховский (Украина) – 314
210 (209) – Илья Марченко (Украина) – 255

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг ATP. Баутиста-Агут стал десятой ракеткой мира, Стаховский потерял восемь позиций, Марченко - шесть
Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко остались на прежних позициях
Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко остались на прежних позициях
Рейтинг ATP. Стаховский потерял одну позицию, Марченко - три
Рейтинг ATP. Шаповалов впервые вошел в топ-10, Стаховский потерял две позиции, Марченко - шесть
Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира
Рейтинг ATP. Илья Марченко поднялся в топ-300
Рейтинг ATP. Стаховский потерял одну позицию, Марченко на три поднялся
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Ролан Гаррос. Зверев, Шварцман и Иснер стартовали с побед, Маррей и Шарди проиграли и другие результаты
Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко потеряли по одной позиции
Рейтинг WTA. Элина Свитолина сохранила пятое место
Ролан Гаррос. Ястремская не прошла во второй круг, Халеп, Азаренко и Гарсия стартовали с побед и другие результаты
Элина Свитолина: Были просто счастливы, что смогли доиграть финал

Последние новости спорта

14:29

Гоночный директор Формулы-1 отреагировал на обвинения со стороны Хэмилтона 28 | Формула-1

14:25

Контрастная реакция Хэмилтона и Риккардо на штрафы в Сочи 37 | Формула-1

14:00

Чарло: Хотел нокаутировать Деревянченко, но и так закрыл ему рот 51 | Бокс

13:38

Чарло после победы над Деревянченко: Головкину было сложнее, я лучший в мире! 51 | Бокс

13:23

Сулейман: Если Ломаченко проиграет Лопесу, то потеряет статус франчайзингового чемпиона. 75 | Бокс

13:12

Арум: Британских трансляторов спросили, есть ли интерес к бою Ломаченко – Лопес, нам ответили: «НЕТ» 62 | Бокс

11:06

Ролан Гаррос. Зверев, Шварцман и Иснер стартовали с побед, Маррей и Шарди проиграли и другие результаты 130 | Теннис

10:25

Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко потеряли по одной позиции 136 | Теннис

10:12

Рейтинг WTA. Элина Свитолина сохранила пятое место 112 | Теннис

09:56

Ролан Гаррос. Ястремская не прошла во второй круг, Халеп, Азаренко и Гарсия стартовали с побед и другие результаты 143 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

НБА. Данки Эдриса Адебайо возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Чарло – Деревянченко: видео боя

Авария Себастьяна Феттеля в квалификации Гран-при России (Видео)

Страсбург. Свитолина - Рыбакина: обзор фінального матча (видео)

Чемпионка мира по велоспорту сорвалась с обрыва во время гонки (Видео)

НБА. Джамал Маррей и Дуайт Ховард возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Страсбург. Свитолина - Тайхман: обзор матча 1/4 финала (видео)



Топ-новости недели

Формула 1. Боттас выиграл Гран-при России
Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Страсбурге
Страсбург. Свитолина обыграла Соболенко и вышла в финал
Итальянец Филиппо Ганна – чемпион мира в «разделке»; Кононенко – 33-й (+Видео)
Голландка ван дер Бреген – чемпионка мира-2020 в индивидуальной гонке с раздельным стартом; Кононенко – 26-я (+Видео)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2020 (557)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)
Май 2020 (435)
Апрель 2020 (438)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP US Open WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги