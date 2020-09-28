Рейтинг WTA. Элина Свитолина сохранила пятое место

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Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 28 сентября опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В топ-10 изменений не произошло. Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу румынку Симону Халеп на 1462 очка.



Украинка Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира.

Остальные украинские теннисистки в топ-100 и топ-200 остались на прежних позициях.



Рейтинг WTA от 28.09.2020 г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4960

6 (6). София Кенин (США) – 4700

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

9 (9). Серена Уильямс (США) — 4080

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010

…

28 (28). Даяна Ястремская (Украина) – 1925

99 (99). Катерина Козлова (Украина) – 718

112 (112). Катарина Завацкая (Украина) – 633

119 (119). Марта Костюк (Украина) – 605

137 (137). Леся Цуренко (Украина) – 507

153 (153). Ангелина Калинина (Украина) – 436



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 28 сентября опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В топ-10 изменений не произошло. Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу румынку Симону Халеп на 1462 очка.Украинка Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира.Остальные украинские теннисистки в топ-100 и топ-200 остались на прежних позициях.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 72553 (3). Наоми Осака (Япония) — 57804 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 52055 (5). Элина Свитолина (Украина) — 49606 (6). София Кенин (США) – 47007 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 45558 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 43359 (9). Серена Уильямс (США) — 408010 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 401028 (28). Даяна Ястремская (Украина) – 192599 (99). Катерина Козлова (Украина) – 718112 (112). Катарина Завацкая (Украина) – 633119 (119). Марта Костюк (Украина) – 605137 (137). Леся Цуренко (Украина) – 507153 (153). Ангелина Калинина (Украина) – 436