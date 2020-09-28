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Рейтинг WTA. Элина Свитолина сохранила пятое место
Рейтинг WTA. Элина Свитолина сохранила пятое местоЖенская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 28 сентября опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В топ-10 изменений не произошло. Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу румынку Симону Халеп на 1462 очка.

Украинка Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира.
Остальные украинские теннисистки в топ-100 и топ-200 остались на прежних позициях.
 
Рейтинг WTA от 28.09.2020 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4960
6 (6). София Кенин (США) – 4700
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
9 (9). Серена Уильямс (США) — 4080
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010

28 (28). Даяна Ястремская (Украина) – 1925
99 (99). Катерина Козлова (Украина) – 718
112 (112). Катарина Завацкая (Украина) – 633
119 (119). Марта Костюк (Украина) – 605
137 (137). Леся Цуренко (Украина) – 507
153 (153). Ангелина Калинина (Украина) – 436

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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