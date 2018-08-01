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Ролан Гаррос. Ястремская не прошла во второй круг, Халеп, Азаренко и Гарсия стартовали с побед и другие результаты
Ролан Гаррос. Ястремская не прошла во второй круг, Халеп, Азаренко и Гарсия стартовали с побед и другие результатыВ Париже (Франция) на турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

28-я ракетка мира, 20-летняя украинка Даяна Ястремская, посеянная под 24-м номером, не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв 26-летней представительнице Австралии Дарье Гавриловой, занимающей в рейтинге WTA 251-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 29 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:4, 6:3.

Ястремская реализовала один брейк-пойнт из девяти возможных, в то время как Гаврилова реализовала три из четырех. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Даяна допустила две двойные ошибки, а Дарья – четыре. Между собой теннисистки играли впервые.  

Во втором круге соперницей Гавриловой будет канадка Эжени Бушар, которая была сильнее россиянки Анны Калинской – 6:4, 6:4

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участниц.
Первый круг
Дарья Гаврилова (Австралия, SR) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:3
Эжени Бушар (Канада WC) – Анна Калинская (Россия) – 6:4, 6:4
Симона Халеп (Румыния, 1) – Сара Соррибес-Тормо) – 6:4, 6:0
Виктория Азаренко (Беларусь, 10) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:1, 6:2
Элисе Мертенс (Бельгия, 16) – Маргарита Гаспарян) – 6:2, 6:3
Александра Саснович (Беларусь) – Анна-Лена Фрижзам (Германия) – 6:2, 2:6, 6:3
Анна Шмидлова (Словакия, SR) – Винус Уильямс (США) – 6:4, 6:4
Каролин Гарсия (Франция) – Анетт Контавейт (Эстония, 17) – 6:4, 3:6, 6:4
Барбора Стрыкова (Чехия, 32) – Варвара Лепченко (США, Q) – 7:5, 6:2
Мария Саккари (Греция, 20) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:0, 7:5
Екатерина Александрова (Россия, 27) – Мэдисон Инглис (Австралия) – 6:3, 6:3
Кайа Канепи (Эстония) – Мари Боукова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:2
Камила Рахимова (Россия, Q) – Шелби Роджерс (США) – 6:2, 6:3
Астра Шарма (Австралия, Q) - Анна Блинкова (Россия) – 6:3, 2:6, 7:5
Кори Гауфф (США) – Йоханна Конта (Великобритания, 9) – 6:3, 6:3
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