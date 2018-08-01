Ролан Гаррос. Ястремская не прошла во второй круг, Халеп, Азаренко и Гарсия стартовали с побед и другие результаты

Сегодня, 09:56 23 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



28-я ракетка мира, 20-летняя украинка Даяна Ястремская, посеянная под 24-м номером, не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв 26-летней представительнице Австралии Дарье Гавриловой, занимающей в рейтинге WTA 251-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 29 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:4, 6:3.



Ястремская реализовала один брейк-пойнт из девяти возможных, в то время как Гаврилова реализовала три из четырех. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Даяна допустила две двойные ошибки, а Дарья – четыре. Между собой теннисистки играли впервые.



Во втором круге соперницей Гавриловой будет канадка Эжени Бушар, которая была сильнее россиянки Анны Калинской – 6:4, 6:4



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участниц.

Первый круг

Дарья Гаврилова (Австралия, SR) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:3

Эжени Бушар (Канада WC) – Анна Калинская (Россия) – 6:4, 6:4

Симона Халеп (Румыния, 1) – Сара Соррибес-Тормо) – 6:4, 6:0

Виктория Азаренко (Беларусь, 10) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:1, 6:2

Элисе Мертенс (Бельгия, 16) – Маргарита Гаспарян) – 6:2, 6:3

Александра Саснович (Беларусь) – Анна-Лена Фрижзам (Германия) – 6:2, 2:6, 6:3

Анна Шмидлова (Словакия, SR) – Винус Уильямс (США) – 6:4, 6:4

Каролин Гарсия (Франция) – Анетт Контавейт (Эстония, 17) – 6:4, 3:6, 6:4

Барбора Стрыкова (Чехия, 32) – Варвара Лепченко (США, Q) – 7:5, 6:2

Мария Саккари (Греция, 20) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:0, 7:5

Екатерина Александрова (Россия, 27) – Мэдисон Инглис (Австралия) – 6:3, 6:3

Кайа Канепи (Эстония) – Мари Боукова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:2

Камила Рахимова (Россия, Q) – Шелби Роджерс (США) – 6:2, 6:3

Астра Шарма (Австралия, Q) - Анна Блинкова (Россия) – 6:3, 2:6, 7:5

Кори Гауфф (США) – Йоханна Конта (Великобритания, 9) – 6:3, 6:3 В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.28-я ракетка мира, 20-летняя украинка, посеянная под 24-м номером, не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв 26-летней представительнице Австралии, занимающей в рейтинге WTA 251-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 29 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:4, 6:3.Ястремская реализовала один брейк-пойнт из девяти возможных, в то время как Гаврилова реализовала три из четырех. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Даяна допустила две двойные ошибки, а Дарья – четыре. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором круге соперницей Гавриловой будет канадка, которая была сильнее россиянки– 6:4, 6:4Дарья Гаврилова (Австралия, SR) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:3Эжени Бушар (Канада WC) – Анна Калинская (Россия) – 6:4, 6:4Симона Халеп (Румыния, 1) – Сара Соррибес-Тормо) – 6:4, 6:0Виктория Азаренко (Беларусь, 10) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:1, 6:2Элисе Мертенс (Бельгия, 16) – Маргарита Гаспарян) – 6:2, 6:3Александра Саснович (Беларусь) – Анна-Лена Фрижзам (Германия) – 6:2, 2:6, 6:3Анна Шмидлова (Словакия, SR) – Винус Уильямс (США) – 6:4, 6:4Каролин Гарсия (Франция) – Анетт Контавейт (Эстония, 17) – 6:4, 3:6, 6:4Барбора Стрыкова (Чехия, 32) – Варвара Лепченко (США, Q) – 7:5, 6:2Мария Саккари (Греция, 20) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:0, 7:5Екатерина Александрова (Россия, 27) – Мэдисон Инглис (Австралия) – 6:3, 6:3Кайа Канепи (Эстония) – Мари Боукова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:2Камила Рахимова (Россия, Q) – Шелби Роджерс (США) – 6:2, 6:3Астра Шарма (Австралия, Q) - Анна Блинкова (Россия) – 6:3, 2:6, 7:5Кори Гауфф (США) – Йоханна Конта (Великобритания, 9) – 6:3, 6:3