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Страсбург. Свитолина обыграла Соболенко и вышла в финал
Страсбург. Свитолина обыграла Соболенко и вышла в финалВ Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.

Пятая ракетка мира, 26-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под вторым номером, одержала победу в трех партиях над 12-й ракеткой мира, 22-летней белоруской Ариной Соболенко (4) со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. Свитолина реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти возможных, один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Соболенко сделала четыре брейка, выполнила два эйса и совершила девять двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии счет стал равный – 1:1.

В финале Элина Свитолина скрестит ракетки с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (5), которая победила японку Нао Хибино (LD) – 6:3, 6:4.

Теннис. WTA. International - Internationaux de Strasbourg. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд 225,500 евро. Одиночный разряд. 32 участницы 
1/2 финала
Элина Свитолина (Украина, 2) - Арина Соболенко (Беларусь, 4) – 6:2, 4:6, 6:4
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Нао Хибино (Япония, LD) – 6:3, 6:4
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