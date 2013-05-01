Страсбург. Свитолина обыграла Соболенко и вышла в финал

Теннис. WTA. International - Internationaux de Strasbourg. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд 225,500 евро. Одиночный разряд. 32 участницы

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Пятая ракетка мира, 26-летняя украинка, посеянная под вторым номером, одержала победу в трех партиях над 12-й ракеткой мира, 22-летней белоруской(4) со счетом 6:2, 4:6, 6:4.Матч продолжался 1 час 54 минуты. Свитолина реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти возможных, один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Соболенко сделала четыре брейка, выполнила два эйса и совершила девять двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии счет стал равный – 1:1.В финале Элина Свитолина скрестит ракетки с представительницей Казахстана(5), которая победила японку(LD) – 6:3, 6:4.Элина Свитолина (Украина, 2) - Арина Соболенко (Беларусь, 4) – 6:2, 4:6, 6:4Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Нао Хибино (Япония, LD) – 6:3, 6:4