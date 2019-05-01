Страсбург. Соболенко стала соперницей Свитолиной по полуфиналу

Вчера, 16:18 561 | Теннис

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.



12-я ракетка мира, 22-летняя белоруска Арина Соболенко, посеянная под четвертым номером, одержала победу в трех партиях над 24-летней чешкой Катержиной Синяковой, занимающей в рейтинге WTA 62-е место, со счетом 2:6, 6:3, 6:3.



За 2 часа 26 минут, проведенные на корте, Соболенко сделала шесть брейков, три эйса и допустила три двойные ошибки. На счету Синяковой пять брейков, один эйс и одна двойная ошибка. Между собой теннисистки играли впервые.



За выход в финал турнира Соболенко предстоит сразиться с украинкой



Т еннис. WTA. International - Internationaux de Strasbourg. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд 225,500 евро. Одиночный разряд. 32 участницы

1/4 финала

Арина Соболенко (Беларусь, 4) – Катержина Синякова (Чехия) – 2:6, 6:3, 6:3 В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.12-я ракетка мира, 22-летняя белоруска, посеянная под четвертым номером, одержала победу в трех партиях над 24-летней чешкой, занимающей в рейтинге WTA 62-е место, со счетом 2:6, 6:3, 6:3.За 2 часа 26 минут, проведенные на корте, Соболенко сделала шесть брейков, три эйса и допустила три двойные ошибки. На счету Синяковой пять брейков, один эйс и одна двойная ошибка. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в финал турнира Соболенко предстоит сразиться с украинкой Элиной Свитолиной Арина Соболенко (Беларусь, 4) – Катержина Синякова (Чехия) – 2:6, 6:3, 6:3