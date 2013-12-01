Борису Беккеру грозит семь лет тюрьмы за сокрытие активов

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион немец Борис Беккер, который в 2017 году по решению британского суда был признан банкротом, может получить семь лет тюрьмы за сокрытие активов, сообщает Sky.По данным источника, немец скрыл долю в компании Breaking Data Corp, банковские счета в Бельгии и Гернси, а также квартиру в Челси. Сам Беккер отрицает свою вину.Ранее сообщалось, что изначально Борис должен был находиться в статуса банкрота на протяжении года, однако власти обнаружили скрытые активы и транзакции бывшего теннисиста на сумму 4,5 млн фунтов. Британская служба по вопросам неплатёжеспособности продлила ограничения для Беккера на 12 лет, уточнив, что таким образом «предотвратит от большего ущерба, который Беккер может нанести кредиторам».