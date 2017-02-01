Страсбург. Элина Свитолина вышла в полуфинал

Теннис. WTA. International - Internationaux de Strasbourg. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд 225,500 евро. Одиночный разряд. 32 участницы



В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Пятая ракетка мира, 26-летняя украинка, посеянная под вторым номером, вышла в полуфинал после победы над 23-летней швейцаркой, занимающей в рейтинге WTA 54-е место, со счетом 6:4, 6:3.За 1 час 23 минуты игрового времени Свитолина взяла пять подач соперницы и упустила три своих. Элина выполнила пять эйсов и допустила одну двойную ошибку, а Тайхман ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.В полуфинале соперницей Свитолиной станет либо белоруска Арина Соболенко (4), либо чешка Катержина Синякова.Элина Свитолина (Украина, 2) - Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – 6:4, 6:3