Бьянка Андрееску объявила о досрочном завершении сезона

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, что досрочно завершила сезон. Седьмая ракетка мира объявила о желании сосредоточиться на здоровье.«Приняла трудное решение пропустить грунтовую серию и остаток сезона, чтобы сосредоточиться на здоровье и тренировках. Принять это решение было сложно. Но в 2021 году меня ждёт многое, включая Олимпиаду. Хочу использовать время и получше подготовиться.Для меня многое значат ваши слова поддержки. С нетерпением жду возвращения на корт», — написала Андрееску в своём «твиттере».20-летняя Андрееску не играла с октября 2019 года, но остаётся в топ-10, потому что очки, набранные ею в Индиан-Уэллсе, Майами, Торонто и на Открытом чемпионате США, не списываются в 2020 году согласно специальному механизму расчёта рейтинга в период пандемии коронавируса.Последний раз на корт Андрееску выходила на турнире в Шэньчжэне в 2019 году, а в 2020-м канадская теннисистка не сыграла ни одного матча.