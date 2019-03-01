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Бьянка Андрееску объявила о досрочном завершении сезона
Бьянка Андрееску объявила о досрочном завершении сезонаКанадская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, что досрочно завершила сезон. Седьмая ракетка мира объявила о желании сосредоточиться на здоровье.

«Приняла трудное решение пропустить грунтовую серию и остаток сезона, чтобы сосредоточиться на здоровье и тренировках. Принять это решение было сложно. Но в 2021 году меня ждёт многое, включая Олимпиаду. Хочу использовать время и получше подготовиться.

Для меня многое значат ваши слова поддержки. С нетерпением жду возвращения на корт», — написала Андрееску в своём «твиттере».

20-летняя Андрееску не играла с октября 2019 года, но остаётся в топ-10, потому что очки, набранные ею в Индиан-Уэллсе, Майами, Торонто и на Открытом чемпионате США, не списываются в 2020 году согласно специальному механизму расчёта рейтинга в период пандемии коронавируса.

Последний раз на корт Андрееску выходила на турнире в Шэньчжэне в 2019 году, а в 2020-м канадская теннисистка не сыграла ни одного матча.
По материалам: Чемпионат
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