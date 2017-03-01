Страсбург. Катерина Бондаренко не прошла в полуфинал в парном разряде

Сегодня, 14:13 0 | Теннис

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg в парном разряде проходили матчи 1/4 финала.



Украинка Катерина Бондаренко (№138 WTA парный разряд) и ее напарница американка Шарон Фишман (№54) проиграли третьему сеяному дуэту из Японии Шуко Аояма (№22) / Эна Шибахара (№24). Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился в пользу японок со счетом 6:4, 6:3.



Бондаренко и Фишман сделали три брейка, один раз подали навылет и совершили четыре двойные ошибки. На счету японок шесть брейков, три эйса и две двойные ошибки.



Напомним, в одиночном разряде Бондаренко выбыла в первом круге, проиграв француженке Кларе Бурель со счетом

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg в парном разряде проходили матчи 1/4 финала.Украинка(№138 WTA парный разряд) и ее напарница американка(№54) проиграли третьему сеяному дуэту из Японии(№22) /(№24). Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился в пользу японок со счетом 6:4, 6:3.Бондаренко и Фишман сделали три брейка, один раз подали навылет и совершили четыре двойные ошибки. На счету японок шесть брейков, три эйса и две двойные ошибки.Напомним, в одиночном разряде Бондаренко выбыла в первом круге, проиграв француженке Кларе Бурель со счетом 6:3, 1:6, 4:6