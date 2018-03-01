Страсбург. Свитолина - Линетт: обзор матча второго круга (видео)

Вчера, 18:09 439 | Теннис / Видео

Элина Свитолина (№6 WTA) в матче второго круга на турнире категории International - Internationaux de Strasbourg в Страсбурге победила польку Магду Линетт (№36WTA) со счетом



Украинская теннисистка(№6 WTA) в матче второго круга на турнире категории International - Internationaux de Strasbourg в Страсбурге победила польку(№36WTA) со счетом 7:6 (3), 7:5