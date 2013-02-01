На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Страсбург. Сестры Киченок потерпели поражение в первом круге
В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинки Людмила Киченок (№42 WTA парный разряд) и Надежда Киченок (№46 WTA) проиграли немке Анне-Лене Фридзам (№34 WTA) и словенке Катарине Среботник (№83 WTA). Матч продолжался 1 час 50 минут и завершился в пользу Фридзам и Среботник со счетом 7:6(6), 2:6, 15:13.

Людмила и Надежда реализовали пять брейк-пойнтов из девяти, один раз подали навылет и допустили шесть двойных ошибок.  На счету соперниц три брейка, два эйса и четыре двойные ошибки.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Санкт-Петербург. Сестры Киченок потерпели поражение в первом круге
Страсбург. Людмила Киченок проиграла в первом круге парного разряда
Чарльстон. Людмила и Надежда Киченок проиграли на старте вторым сеяным
Страсбург. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде
Дубай. Сестры Киченок выбыли в первом круге в парном разряде
Сестры Киченок проиграли в первом круге парного разряда на турнире в Гонконге
Куала-Лумпур. Сестры Киченок потерпели поражение в парном разряде
Доха. Людмила и Надежда Киченок проиграли в первом круге
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Страсбург. Свитолина - Линетт: обзор матча второго круга (видео)
Страсбург. Сестры Киченок потерпели поражение в первом круге
Страсбург. Элина Свитолина стартовала с победы
Ролан Гаррос. Стаховский и Марченко не прошли во второй круг квалификации
Рейтинг ATP. Шаповалов впервые вошел в топ-10, Стаховский потерял две позиции, Марченко - шесть

Последние новости спорта

18:09

Страсбург. Свитолина - Линетт: обзор матча второго круга (видео) 819 | Теннис / Видео

18:00

Хельмут Марко отреагировал на возможность объединения Хэмилтона и Ферстаппена в Red Bull 807 | Формула-1

17:53

Лопес-старший: Не говорите о травме Ломаченко. Если он сорвет бой, то его не примут назад в Украину 799 | Бокс

17:45

Лопес: Ломаченко относится ко мне, как к жвачке, прилипшей к обуви 784 | Бокс

17:25

Эдди Джордан рекомендовал Хэмилтону объединиться с Ферстаппеном в Red Bull 790 | Формула-1

17:17

Ральф Шумахер объяснил, почему Хэмилтон до сих пор не подписал контракт с Mercedes 805 | Формула-1

16:34

Страсбург. Сестры Киченок потерпели поражение в первом круге 834 | Теннис

15:33

Страсбург. Элина Свитолина стартовала с победы 688 | Теннис

15:20

Спарринг-партнёр Джошуа: Да, порой было очень больно. Но я доволен 296 | Бокс

14:45

Джермелл Чарло: Хотим с братом стать легендами, как Кличко 331 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Страсбург. Свитолина - Линетт: обзор матча второго круга (видео)

Рим. Джокович – Шварцман: обзор финального матча (видео)

Рим. Халеп - Плишкова: обзор финального матча (видео)

Рим. Победа Джоковича и поражение Шаповалова: обзор матчей 1/2 финала (видео)

Рим. Плишкова - Вондроушова: обзор матча 1/2 финала (видео)

Рим. Халеп - Мугуруса: обзор матча 1/2 финала (видео)

Рим. Поражение Надаля и победа Джоковича: обзор матчей 1/4 финала (видео)



Топ-новости недели

«Тур де Франс». Беннет выиграл 21-й этап, Погачар победил в общем зачете (+Видео)
Украинцы заняли пять призовых мест на Бриллиантовой лиге в Риме; швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки
Рим. Свитолина обыграла Кузнецову и вышла в 1/4 финала
Элина Свитолина стартовала с победы на турнире в Риме
Доминик Тим стал чемпионом US Open, обыграв в финале Александра Зверева


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2020 (470)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)
Май 2020 (435)
Апрель 2020 (438)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP US Open WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги