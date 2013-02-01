Страсбург. Сестры Киченок потерпели поражение в первом круге

Вчера, 16:34 486 | Теннис

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинки Людмила Киченок (№42 WTA парный разряд) и Надежда Киченок (№46 WTA) проиграли немке Анне-Лене Фридзам (№34 WTA) и словенке Катарине Среботник (№83 WTA). Матч продолжался 1 час 50 минут и завершился в пользу Фридзам и Среботник со счетом 7:6(6), 2:6, 15:13.



Людмила и Надежда реализовали пять брейк-пойнтов из девяти, один раз подали навылет и допустили шесть двойных ошибок. На счету соперниц три брейка, два эйса и четыре двойные ошибки.

