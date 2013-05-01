Страсбург. Элина Свитолина стартовала с победы

Теннис. WTA. International - Internationaux de Strasbourg. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд 225,500 евро. Одиночный разряд. 32 участницы

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 26-летняя украинка, посеянная под вторым номером, стартовала c победы над 28-летней полькою, занимающей в рейтинге WTA 36-е место, со счетом 7:6(0), 7:5.Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. Свитолина взяла пять подач Линетт и упустила четыре своих. Элина выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок, а Магда два раза подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии украинка впереди со счетом 2:0.В четвертьфинале соперницей Свитолиной будет представительница Швейцарии, которая победила россиянку7:6(3), 7:5.Первый кругЭлина Свитолина (Украина, 2) - Магда Линетт (Польша) – 7:6(0), 7:5Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:6(3), 7:5