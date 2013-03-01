Ролан Гаррос. Стаховский и Марченко не прошли во второй круг квалификации

Вчера, 13:31 341 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация. На этой стадии соревнований принимали участие два украинских теннисиста и оба потерпели поражения в первом круге.



34-летний Сергей Стаховский, занимающий в рейтинге ATP 183-е место, проиграл 152-й ракетке мира, 24-летнему колумбийцу Даниэлю Галану. Поединок длился 1 час 28 минут и завершился в пользу колумбийца со счетом 7:6(5), 6:3.



Стаховский сделал один брейк, три эйса и избежал двойных ошибок на подаче. На счету Галана три брейка, пять эйсов и одна двойная ошибка.



33-летний Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP 214-е место, уступил в трех партиях 153-й ракетке мира, 30-летнему немцу Яннику Мадену. Матч продолжался 2 часа 1 минуту и завершился в пользу немца со счетом 4:6, 6:2, 6:1.



Марченко взял две подачи соперника и упустил пять своих. Оба выполнили по три эйса при этом Илья совершил восемь двойных ошибок, а немец – две.



Таким образом, в мужском турнире в Париже украинцев не будет.

