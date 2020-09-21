Рейтинг ATP. Шаповалов впервые вошел в топ-10, Стаховский потерял две позиции, Марченко - шесть

Вчера, 12:50 353 | Теннис

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира по состоянию на 21 сентября.



Канадский теннисист Денис Шаповалов впервые в карьере поднялся на 10-ю строчку.



Лучший среди украинских теннисистов Сергей Стаховский потерял две позиций и опустился на 183-ю строчку рейтинга. Шесть позиций утратил Илья Марченко и теперь занимает 214-е место.



Возглавляет рейтинг по-прежнему серб



Рейтинг ATP. 21.09.2020 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11260 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4).

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5175

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3030

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10 (14). Денис Шаповалов (Канада) — 2660

…

183 (181) – Сергей Стаховский (Украина) – 314

214 (208) – Илья Марченко (Украина) – 250



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира по состоянию на 21 сентября.Канадский теннисист Денис Шаповалов впервые в карьере поднялся на 10-ю строчку.Лучший среди украинских теннисистов Сергей Стаховский потерял две позиций и опустился на 183-ю строчку рейтинга. Шесть позиций утратил Илья Марченко и теперь занимает 214-е место.Возглавляет рейтинг по-прежнему серб Новак Джокович , увеличив отрыв от испанца Рафаэля Надаля до 1410 очков.1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11260 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 98503 (3). Доминик Тим (Австрия) — 91254 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 66305 (5). Даниил Медведев (Россия) — 58906 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 51757 (7). Александр Зверев (Германия) — 46508 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 30309 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 286010 (14). Денис Шаповалов (Канада) — 2660183 (181) – Сергей Стаховский (Украина) – 314214 (208) – Илья Марченко (Украина) – 250