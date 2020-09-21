Рейтинг WTA. Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира

Вчера, 12:33 384 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира от 21 сентября.



Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на пятую строчку рейтинга, обойдя американку Софью Кенин.

На одну позицию поднялась Даяна Ястремская и теперь занимает 28-е место, две позиции потеряла Катерина Козлова (99-я). Прежние позиции сохранили Катарина Завацкая (112), Марта Костюк (119) и Леся Цуренко (137). На одну срочку опустилась Ангелина Калинина (153).



Возглавляет рейтинг по-прежнему австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу румынку Симону Халеп на 1462 очка.



Рейтинг WTA от 21.09.2020г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4740

6 (5). София Кенин (США) – 4700

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

9 (9). Серена Уильямс (США) — 4080

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010

…

28 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925

99 (97). Катерина Козлова (Украина) – 718

112 (112). Катарина Завацкая (Украина) – 633

119 (119). Марта Костюк (Украина) – 605

137 (137). Леся Цуренко (Украина) – 507

153 (152). Ангелина Калинина (Украина) – 436



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира от 21 сентября.Украинская теннисисткаподнялась на пятую строчку рейтинга, обойдя американку Софью Кенин.На одну позицию подняласьи теперь занимает 28-е место, две позиции потеряла(99-я). Прежние позиции сохранили(112),(119) и(137). На одну срочку опустилась(153).Возглавляет рейтинг по-прежнему австралийка, опережая ближайшую преследовательницу румынкуна 1462 очка.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 72553 (3). Наоми Осака (Япония) — 57804 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 52055 (6). Элина Свитолина (Украина) — 47406 (5). София Кенин (США) – 47007 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 45558 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 43359 (9). Серена Уильямс (США) — 408010 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 401028 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 192599 (97). Катерина Козлова (Украина) – 718112 (112). Катарина Завацкая (Украина) – 633119 (119). Марта Костюк (Украина) – 605137 (137). Леся Цуренко (Украина) – 507153 (152). Ангелина Калинина (Украина) – 436(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)