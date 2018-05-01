Симона Халеп: Выпью шампанского из этого кубка в одиночестве

Вчера, 09:37 285 | Теннис

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, как отпразднует



«Я наконец-то его выиграла, — приводит слова Халеп пресс-служба WTA. - Мне нравится турнир в Риме, и обычно я хорошо выступаю здесь, не считая прошлого сезона, конечно. В 2013 году именно с турнира в Риме начался мой подъём в рейтинге, так что я всегда мечтала завоевать здесь титул. Невероятно счастлива, что это случилось сегодня. Я сыграла здесь так много матчей за эти годы, мне нравится играть на этих кортах. Сейчас мне хочется лишь улыбаться, потому что я очень рада.



Что касается празднования, то мы по-прежнему находимся в «пузыре», так что я выпью шампанского из этого кубка в одиночестве. Наверное, это самое скучное празднование».



Рим. Халеп - Плишкова: обзор финального матча (видео) ??@Simona_Halep | #IBI20 pic.twitter.com/9bTdmfhrZU — wta (@WTA) September 21, 2020 Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, как отпразднует победу на турнире в Риме.«Я наконец-то его выиграла, — приводит слова Халеп пресс-служба WTA. - Мне нравится турнир в Риме, и обычно я хорошо выступаю здесь, не считая прошлого сезона, конечно. В 2013 году именно с турнира в Риме начался мой подъём в рейтинге, так что я всегда мечтала завоевать здесь титул. Невероятно счастлива, что это случилось сегодня. Я сыграла здесь так много матчей за эти годы, мне нравится играть на этих кортах. Сейчас мне хочется лишь улыбаться, потому что я очень рада.Что касается празднования, то мы по-прежнему находимся в «пузыре», так что я выпью шампанского из этого кубка в одиночестве. Наверное, это самое скучное празднование».

По материалам: Чемпионат