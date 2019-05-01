Рим. Джокович – Шварцман: обзор финального матча (видео)

Вчера, 09:11 527 | Теннис / Видео

Новак Джокович (№1 ATP) в финальном матче на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана (№15 ATP) со счетом

Для Шварцмана это был первый финал «Мастерса» в карьере.

Джокович выиграл четвертый титул в сезоне, 81-й в карьере и пятый на «Мастерсе» в Риме.







Сербский теннисист(№1 ATP) в финальном матче на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia обыграл представителя Аргентины(№15 ATP) со счетом 7:5, 6:3 Для Шварцмана это был первый финал «Мастерса» в карьере.Джокович выиграл четвертый титул в сезоне, 81-й в карьере и пятый на «Мастерсе» в Риме.