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Джокович стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв в финале Шварцмана
Джокович стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв в финале ШварцманаВ Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде состоялся уфинальный матч.

Первая ракетка мира, 33-летний серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, обыграл 28-летнего аргентинца Диего Шварцмана (8), занимающего в мировом рейтинге 15-е место, со счетом 7:5, 6:3.

За 1 час 53 минуты игрового времени, Джокович реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных, выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку. На счету Шварцмана три брейка из шести возможных, один эйс и три  двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии Новак лидирует со счетом 5:0.

Отметим, что у Шварцмана это первый финал «Мастерса» в карьере.

Для Джоковича этот титул стал пятым в Риме, четвертым в сезоне и 81-м в карьере. Новак заработал 1000 рейтинговых очков и 205,200 евро призовых.

Теннис. ATP. Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия).Грунт. Призовой фонд 3,854,000 евро. 56 участников
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) – Диего Шварцман (Аргентина, 8) – 7:5, 6:3
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