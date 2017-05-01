Симона Халеп стала чемпионкой турнира в Риме

Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц



В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде состоялся финальный матч.Вторая ракетка мира, 28-летняя румынка Симона Халеп, посеянная под первым номером, стала чемпионкой турнира. При счёте 0:6, 2:1 в пользу Халеп ее соперница чешка Каролина Плишкова(2), занимающая в мировом рейтинге четвертое место, снялась из-за травмы.За 32 минуты, проведенные на корте Халеп взяла пять подач Плишковой и не удержала одну свою Симона выаорлнила один эйс и допустила три двойные ошибки, а Каролина ни разу не поадал навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Счёт личных встреч теннисисток стал 8:4 в пользу румынки.Таким образом, Плишкова сложила полномочия действующей чемпионки.Для Симоны это третий титул в сезоне и 22-й в карьере. За свой успех она получит 900 рейтинговых очков и 205,190 евро призовых. Плишкова, как финалистка, заработала 585 очков и 150,000 евро призовых.Симона Халеп (Румыния, 1) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 6:0, 2:1Rt