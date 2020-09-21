Страсбург. Магда Линетт стала соперницей Элины Свитолиной

Теннис. WTA. International - Internationaux de Strasbourg. Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд 225,500 евро. Одиночный разряд. 32 участницы

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg в одиночном разряде проходят матчи первого круга.35-я ракетка мир, 28-летняя полькаодержала победу над 34-летней француженкой(WC), занимающей в мировом рейтbнге 162-е место, со счетом 6:4, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За это время Линетт сделал четыре брейка, выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки. Пармантье реализовала два брейк-пойнта из пяти возможных, три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидерство сохраняет француженка – 4:2.Во втором круге соперницей Линетт будет украинка Элина Свитолина, которая получила второй номер посева и первый круг пропускает.Магда Линетт (Польша) – Полин Пармантье (Франция, WC) – 6:4, 6:3