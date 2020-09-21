Каролина Плишкова оценила свои шансы обыграть Халеп в финале турнира в Риме

Финалистка турнира в Риме (Италия) чешка Каролина Плишкова оценила свои шансы завоевать титул в матче с румынкой Симоной Халеп.«Раньше мне казалось, что на грунте у меня не было шансов против Симоны. Сейчас я верю, что смогу победить её, — приводит слова Плишковой пресс-служба WTA. - Мы провели много хороших матчей. Впервые я обыграла её на Кубке Федерации. На „Ролан Гаррос“ мне почти удалось победить, но в тот день она играла очень хорошо. Я чувствую, что грунт — это покрытие для неё, а не для меня, но мне уже удавалось обыграть её. Хард — совершенно другая история.Будет очень тяжело, потому что она будет бороться. Она выиграла турнир в Праге, пробилась в финал в Риме. С ней не бывает легко, так что это будет отличный финал».