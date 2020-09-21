Рим. Победа Джоковича и поражение Шаповалова: обзор матчей 1/2 финала (видео)

21-09-2020, 10:48 1 123 | Теннис / Видео





Финалистами стали серб

Джокович победил норвежца Каспера Рууда, а Шварцман одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым из Канады:



Новак Джокович (Сербия, 1) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:5, 6:3



Диего Шварцман (Аргентина, 8) –Денис Шаповалов (Канада, 12) – 6:4, 5:7, 7:6(4)



В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Финалистами стали серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман.Джокович победил норвежца Каспера Рууда, а Шварцман одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым из Канады:Новак Джокович (Сербия, 1) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:5, 6:3Диего Шварцман (Аргентина, 8) –Денис Шаповалов (Канада, 12) – 6:4, 5:7, 7:6(4)