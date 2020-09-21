Шварцман обыграл Шаповалова и вышел в финал «Мастерса» в Риме

21-09-2020, 10:34 280 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



15-я ракетка мира, 28-летний аргентинец Диего Шварцман (8), одержал волевую победу над 14-м номером мирового рейтинга, 21-летним канадцем Денисом Шаповаловым (12) со счетом 6:4, 5:7, 7:6(4).



За 3 часа 13 минут, проведенные на корте, соперники взяли по шесть подач друг друга. Шаповалов выполнил десять эйсов и совершил восемь двойных ошибок, а Шварцман ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.

Диего впервые в карьере вышел в финал турнира категории «Мастерс».



В финале Шварцману предстоит сразиться с сербом



Теннис. ATP. Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия).Грунт. Призовой фонд 3,854,000 евро. 56 участников

1/2 финала

Диего Шварцман (Аргентина, 8) – Денис Шаповалов (Канада, 12) – 6:4, 5:7, 7:6(4) В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.15-я ракетка мира, 28-летний аргентинец(8), одержал волевую победу над 14-м номером мирового рейтинга, 21-летним канадцем(12) со счетом 6:4, 5:7, 7:6(4).За 3 часа 13 минут, проведенные на корте, соперники взяли по шесть подач друг друга. Шаповалов выполнил десять эйсов и совершил восемь двойных ошибок, а Шварцман ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.Диего впервые в карьере вышел в финал турнира категории «Мастерс».В финале Шварцману предстоит сразиться с сербом Новаком Джковичем Диего Шварцман (Аргентина, 8) – Денис Шаповалов (Канада, 12) – 6:4, 5:7, 7:6(4)