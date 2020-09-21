Рим. Плишкова - Вондроушова: обзор матча 1/2 финала (видео)

21-09-2020, 09:59 312 | Теннис / Видео

Каролина Плишкова (№4 WTA) в матче 1/2 финала на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме обыграла свою соотечественницу Маркету Вондроушову (№19 WTA) со счетом

В финале Плишковой предстоит сразиться с румынкой



Чешская теннисистка(№4 WTA) в матче 1/2 финала на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме обыграла свою соотечественницу(№19 WTA) со счетом 6:2, 6:4 В финале Плишковой предстоит сразиться с румынкой Симоной Халеп