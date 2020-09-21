Рим. Плишкова обыграла Вандроушову и стала второй финалисткой

21-09-2020, 09:46 286 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Четвертая ракетка мира, 28-летняя чешка Каролина Плишкова (2) обыграла свою 21-летнюю соотечественницу Маркету Вондроушову (12), занимающую в мировом рейтинге 19-е место, со счетом 6:2, 6:4.



За 1 час 22 минуты игрового времени Плишкова сделала пять брейков, шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку. На счету Вондроушовой два брейка, один эйс и пят двойных ошибок. теперь в их личном противостоянии Плишкова лидирует со счетом 2:0.



В финале турнира в Риме Плишкова сразится с румынкой



Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

1/2 финала

Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Маркета Вондроушова (Чехия, 12) – 6:2, 6:4 В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Четвертая ракетка мира, 28-летняя чешка Каролина Плишкова (2) обыграла свою 21-летнюю соотечественницу Маркету Вондроушову (12), занимающую в мировом рейтинге 19-е место, со счетом 6:2, 6:4.За 1 час 22 минуты игрового времени Плишкова сделала пять брейков, шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку. На счету Вондроушовой два брейка, один эйс и пят двойных ошибок. теперь в их личном противостоянии Плишкова лидирует со счетом 2:0.В финале турнира в Риме Плишкова сразится с румынкой Симоной Халеп Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Маркета Вондроушова (Чехия, 12) – 6:2, 6:4