Страсбург. Катерина Бондаренко выбыла в первом круге

Теннис. WTA. International - Internationaux de Strasbourg. Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд 225,500 евро. Одиночный разряд. 32 участницы

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории International - Internationaux de Strasbourg с призовым фондом 225,500 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.134-я ракетка мира, 34-летняя украинкауступила в трех сетах француженке Кларе Бурель, занимающей в рейтинге WTA 433-ю строчку. Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился в пользу француженки со счетом 3:6, 6:1, 6:4.Бондаренко взяла три подачи соперницы и упустила пять своих. Навылет Катерина не подала ни разу и дважды ошиблась на подаче. Бурель выполнила пять эйсов и допустила пять двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге Бурель сыграет с победительницей противостояния Айла Томлянович (Австралия) – Чжан Шуай (Китай, Q).Таким образом, Бондаренко завершила выступление в одиночном разряде. А в парном разряде Катерина вместе с канадкой Шарон Фишман в первом круге сыграют против французской пары Клара Бурель / Дайан Парри.Клара Бюрель (Франция, WC) - Катерина Бондаренко (Украина, LL) – 3:6, 6:1, 6:4