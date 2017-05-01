Джокович стал первым финалистом на «Мастерсе» в Риме

Вчера, 18:14 434 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.



Первая ракетка мира, 33-летний серб Новак Джокович (1) победил 21-летнего норвежца Каспера Рууда, занимающего в мировом рейтинге 34-е место, со счетом 7:5, 6:3.



Поединок длился 2 часа 11 минут. Джокович реализовал три брейк-пойнта из девяти возможных, выполнил 12 эйсов и допустил одну двойную ошибку. Рууд сделал один брейк, два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче.



В финале соперником Джоковича станет победитель матча Диего Шварцман (Аргентина, 8) – Денис Шаповалов (Канада, 12).



Теннис. ATP. Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия).Грунт. Призовой фонд 3,854,000 евро. 56 участников

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:5, 6:3

В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Первая ракетка мира, 33-летний серб(1) победил 21-летнего норвежца, занимающего в мировом рейтинге 34-е место, со счетом 7:5, 6:3.Поединок длился 2 часа 11 минут. Джокович реализовал три брейк-пойнта из девяти возможных, выполнил 12 эйсов и допустил одну двойную ошибку. Рууд сделал один брейк, два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче.В финале соперником Джоковича станет победитель матча Диего Шварцман (Аргентина, 8) – Денис Шаповалов (Канада, 12).Новак Джокович (Сербия, 1) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:5, 6:3