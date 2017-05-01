Рим. Халеп обыграла Мугурусу и стала первой финалисткой

Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Вторая ракетка мира, 28-летняя румынка(2) одержала победу над 26-летней испанкой, занимающей в мировом рейтинге 17-е место, со счетом 6:4, 4:6, 6:4.Матч продолжался 2 часа 17 минут. Халеп сделала девять брейков, два раза подала навылет и допустила две двойные ошибки. Yа счету Мугурусы семь брейков и восемь двойных ошибок при отсутствии эйсов. В их личном противостоянии минимальное преимущество остается у испанки – 4:3.Соперница Халеп по финалу определится в чешском дерби Каролина Плишкова (2) – Маркета Вондроушева (12).1/2 финалаСимона Халеп (Румыния, 1) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – 6:3, 4:6, 6:4