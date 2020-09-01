Рим. Поражение Надаля и победа Джоковича: обзор матчей 1/4 финала (видео)

Вчера, 08:29 611 | Теннис / Видео





Испанец Рафаэль Надаль сложил полномочия действующего чемпиона турнира. Не пробились в полуфинал болгарин Григор Димитров и итальянец Маттео Берреттини. Полуфиналистами стали серб



Диего Шварцман (Аргентина, 8) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) –

Денис Шаповалов (Канада, 12) – Григор Димитров (Болгария) – 6:2, 3:6, 6:2



Новак Джокович (Сербия, 1) – Доминик Кёпфер (Германия, Q) –

Каспер Рууд (Норвегия) – Маттео Берреттини (Италия, 4) -

В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде прошли четвертьфинальные матчи.Испанец Рафаэль Надаль сложил полномочия действующего чемпиона турнира. Не пробились в полуфинал болгарин Григор Димитров и итальянец Маттео Берреттини. Полуфиналистами стали серб Новак Джокович , канадец Денис Шаповалов, аргентинец Диего Шварцман и норвежец Каспер Рууд.Диего Шварцман (Аргентина, 8) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 6:2, 7:5 Денис Шаповалов (Канада, 12) – Григор Димитров (Болгария) – 6:2, 3:6, 6:2Новак Джокович (Сербия, 1) – Доминик Кёпфер (Германия, Q) – 6:3, 4:6, 6:3 Каспер Рууд (Норвегия) – Маттео Берреттини (Италия, 4) - 4:6, 6:3, 7:6(5)