Надаль проиграл Шварцману в 1/4 финала на «Мастерсе» в Риме

Теннис. ATP. Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия).Грунт. Призовой фонд 3,854,000 евро. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 34-летний испанец(2) потерпел поражение от 28-летнего аргентинца(8), занимающего в мировом рейттнге 15-е место. Поединок продолжался 2 часа 3 минуты и завершился в пользу аргентинца со счетом 6:2, 7:5.Надаль реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных, Шварцман – пять из девяти. На подаче соперники не ошибались, при этом Рафаэль выполнил два эйса, а Диего навылет не подавал. Это была первая победа аргентинца в десяти встречах с испанцем.Таким образом, Надаль сложил полномочия действующего чемпиона «Мастерса» в Риме.В полуфинале соперником Шварцмана будет 14-я ракетка мира канадец, который обыграл болгарина, занимающего в рейтинге ATP 22-е место, со счетом 6:2, 3:6, 6:2.Диего Шварцман (Аргентина, 8) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 6:2, 7:5Денис Шаповалов (Канада, 12) – Григор Димитров (Болгария) – 6:2, 3:6, 6:2