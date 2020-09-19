Рим. Свитолина – Вондроушова: обзор матча 1/4 финала (видео)

19-09-2020, 21:59 686 | Теннис

Элина Свитолина (№6 WTA) в матче 1/4 финала на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме потерпела поражение от чешки Маркеты Вондроушовой (№19 WTA). Поединок продолжался 1 час 20 минут и завершился в пользу чешки со счетом



Украинская теннисистка(№6 WTA) в матче 1/4 финала на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме потерпела поражение от чешки(№19 WTA). Поединок продолжался 1 час 20 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:3, 6:0