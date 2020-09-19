Рим. Мугуруса - Азаренко: обзор матча 1/4 финала (видео)

19-09-2020, 20:45 798 | Теннис / Видео

Гарбинье Мугуруса (№17 WTA) в матче 1/4 финала на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме победила белоруску Викторию Азаренко (№14 WTA) со счетом

Матч продолжался 2 часа 19 минут.



Испанская теннисистка(№17 WTA) в матче 1/4 финала на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме победила белоруску(№14 WTA) со счетом 3:6, 6:3, 6:4 Матч продолжался 2 часа 19 минут.