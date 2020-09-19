Рим. Свитолина зачехлила ракетку в 1/4 финала

Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Шестая ракетка мира, 26-летняя украинка(4) потерпела разгромное поражение от 21-летней чешки, Маркеты Вондроушовой (12), занимающей в мировом рейтинге 19-е место. Поединок продолжался 1 час 20 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:3, 6:0.По ходу поединка у соперниц было по девять брейк-пойнтов, из которых Свитолина не реализовала ни одного, в то время, как Вондроушова реализовала четыре. Навылет теннисистки не подавали, при этом Элина допустила одну двойную ошибку, а Маркета – пять. В их личном противостоянии лидером остается украинка – 3:1.В полуфинале соперницей Вондроушовой станет либо действующая чемпионка турнира и соотечественница Каролина Плишкова (2), либо бельгийка Элисе Мертенс (11).Маркета Вондроушова (Чехия, 12) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 6:3, 6:0