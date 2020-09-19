Рим. Мугуруса вышла в полуфинал, обыграв Азаренко

19-09-2020, 19:13 831 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



17-я ракетка мира, 26-летняя испанка Гарбинье Мугуруса (9)взяла верх над 31-летней белоруской Викторией Азаренко, занимающей в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 3:6, 6:3, 6:4.



Матч продолжался 2 часа 19 минут. Мугуруса взяла семь подач Азаренко и упустила шесть своих. На счету победительницы три эйса и столько же двойных ошибок, а Виктория два раза подала навылет и совершила шесть двойных. Благодаря этой победе испанка сравняла счет по личным встречам с Азаренко.



За выход в финал турнира Мугуруса скрестит ракетки с румынкой



Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

1/4 финала

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – Виктория Азаренко (Беларусь, SE) – 3:6, 6:3, 6:4 В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.17-я ракетка мира, 26-летняя испанка(9)взяла верх над 31-летней белоруской, занимающей в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 3:6, 6:3, 6:4.Матч продолжался 2 часа 19 минут. Мугуруса взяла семь подач Азаренко и упустила шесть своих. На счету победительницы три эйса и столько же двойных ошибок, а Виктория два раза подала навылет и совершила шесть двойных. Благодаря этой победе испанка сравняла счет по личным встречам с Азаренко.За выход в финал турнира Мугуруса скрестит ракетки с румынкой Симоной Халеп (1).Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – Виктория Азаренко (Беларусь, SE) – 3:6, 6:3, 6:4