Новак Джокович вышел в полуфинал на «Мастерсе» в Риме

19-09-2020, 18:17 860 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Первая ракетка мира, 33-летний серб Новак Джокович (1) одержал победу в трех сетах над прошедшим через квалификацию 26-летним немцем Доминикос Кёпфером, занимающим в рейтинге ATP 97-ю позицию, со счетом 6:3, 4:6, 6:3.



За 2 часа 12 минут игрового времени Джокович сделал шесть брейков, пять раз подал навылет и избежал двойных ошибок на подаче. На счету Кёпфера четыре брейка, четыре эйса и столько же двойных ошибок. Ранее теннисисты не встречались.



За выход в финал турнира Джокович поспорит с норвежцем Каспером Руудом.



Теннис. ATP. Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия).Грунт. Призовой фонд 3,854,000 евро. 56 участников

1/4 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Доминик Кёпфер (Германия, Q) – 6:3, 4:6, 6:3 В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Первая ракетка мира, 33-летний серб(1) одержал победу в трех сетах над прошедшим через квалификацию 26-летним немцем, занимающим в рейтинге ATP 97-ю позицию, со счетом 6:3, 4:6, 6:3.За 2 часа 12 минут игрового времени Джокович сделал шесть брейков, пять раз подал навылет и избежал двойных ошибок на подаче. На счету Кёпфера четыре брейка, четыре эйса и столько же двойных ошибок. Ранее теннисисты не встречались.За выход в финал турнира Джокович поспорит с норвежцем Каспером Руудом.Новак Джокович (Сербия, 1) – Доминик Кёпфер (Германия, Q) – 6:3, 4:6, 6:3