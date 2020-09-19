Рим. Рууд - Берреттини: обзор матча 1/4 финала (видео)

19-09-2020, 18:03 479 | Теннис / Видео

Каспер Рууд (№34 ATP) стал первым полуфиналистом турнира категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia поcле победы над итальянцем Маттео Берреттини (№8 ATP) со счетом



Норвежский теннисист(№34 ATP) стал первым полуфиналистом турнира категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia поcле победы над итальянцем(№8 ATP) со счетом 4:6, 6:3, 7:6(5)